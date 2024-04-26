الامارات | منتخب الجودو يحرز 4 ميداليات في البطولة الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب الجودو أربع ميداليات ملونة (ذهبية، وفضيتان، وبرونزية) في منافسات البطولة الآسيوية للفردي التي أُقيمت في هونغ كونغ، الأسبوع الجاري، بمشاركة 272 لاعباً ولاعبة من 36 دولة.

وفازت اللاعبة بشيرات خرودي بذهبية «وزن 52 كغم»، وظافر كوسوفو بفضية «وزن 100 كغم»، وطلال شفيلي بفضية أخرى في «وزن 81 كغم»، وعمر ماجو ببرونزية «وزن فوق 100 كغم».

كما حقق منتخب الجودو المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، بعد منافسة قوية مع المشاركين في سبعة أوزان.