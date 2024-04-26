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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل علي فرج لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية-ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.


صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على طارق مؤمن بنتيجة (3-0) بواقع نقاط(11-6) (11-8) (11-4).
وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولاروتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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