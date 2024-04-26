اليوم .. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.
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وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق لأربع مجموعات وهي:
المجموعة الأولى:
الأهلي.
السجون الكيني.
ناصرية شباب بجاية الجزائري.
المجموعة الثانية:
الزمالك.
مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.
أسيك ميموزا الإيفواري.
مشعل بلدية بجاية الجزائري.
المجموعة الثالثة:
الأنابيب الكيني.
كاستومس سيرفيس النيجيري.
سانت دوني جزر ريونيون.
مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني.
المجموعة الرابعة:
البنك التجاري الكيني.
ليتو الكاميروني.
سوكوسيم السنغالي.
الجمعية الرياضية لولاية بجاية.