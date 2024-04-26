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اليوم .. انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.

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وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق لأربع مجموعات وهي: 

المجموعة الأولى: 
الأهلي. 
السجون الكيني. 
ناصرية شباب بجاية الجزائري. 

المجموعة الثانية: 
الزمالك. 
مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.
أسيك ميموزا الإيفواري. 
مشعل بلدية بجاية الجزائري. 

المجموعة الثالثة: 
الأنابيب الكيني. 
كاستومس سيرفيس النيجيري. 
سانت دوني جزر ريونيون. 
مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني.

المجموعة الرابعة:
البنك التجاري الكيني.
ليتو الكاميروني. 
سوكوسيم السنغالي.
الجمعية لولاية بجاية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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