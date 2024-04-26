تشكيل الترجي المتوقع أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الترجي التونسي ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، مساء اليوم الجمعة.

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تشكيل الترجي المتوقع لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز