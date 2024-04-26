استبعاد رودريجو وضم بيلينجهام.. تعديل في قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد بـ الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن تعديل في قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد، على ملعب “سان سيباستيان”، بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد، مساء يوم غد الجمعة، ضمن الجولة الـ 33 من “الليجا”.

وكانت القائمة التي نشرها ريال مدريد، يوم أمس، الخميس، شهدت تواجد البرازيلي رودريجو، وغياب الإنجليزي بيلينجهام.

وكشف النادي الإسباني، عبر حسابه على منصة “إكس”، تواجد بيلينجهام، وغياب رودريجو بسبب إصابته بالإنفلونزا.

وبحسب شبكة “DAZN”، فإن جود بيلينجهام، طلب من كارلو أنشيلوتي ضمه إلى قائمة الفريق اليوم بعد أن إرتاح ليلاً وشعر بالتحسن اليوم.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة الغد كما يلي:

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ناتشو – فاسكيز – جارسيا – روديجر

خط الوسط: كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس – جولر

الهجوم: فينيسيوس – بيلينجهام – خوسيلو – إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، برصيد 81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقية.