رمضان صبحي يرفض نصيحة الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رفض رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، توجيه نصيحة للأخير، قبل مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج الهداف على قناة سي بي سي: "كنا نطمح للوصول إلى ما هو أبعد في دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذه هي المرة الأولى لنا في البطولة، إلا أننا كنا مع فريقين قويين مثل صن داونز ومازيمبي، ونتمنى أن نتأهل إلى البطولة مرة أخرى".

وأضاف: "نصيحة للأهلي قبل مواجهة مازيمبي؟ لست أنا من يقول للأهلي ماذا يفعل، ليتخطى الفريق الكونغولي، هو معتاد على مثل هذه المواقف والخروج منها، كما أننا تعرضنا للظلم ضد مازيمبي خارج الأرض في ظل غياب تقنية الفيديو، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة، خسارتنا هناك لا تدل على شكل المباراة".

ويحل مازيمبي الكونغولي ضيفا على الأهلي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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