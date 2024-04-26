أهلي 2009 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 اليوم الجمعة على ملعبه بمدينة نصر مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة 30 من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..



يدخل أهلي 2009 المباراة وفي رصيده 47 نقطة، وسجل 45 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.