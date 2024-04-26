قائمة سيدات طائرة فريق الزمالك فى بطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، والمقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل.

وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي:

"مريم متولي، ندي مرجان، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، دانا شوقي ،هنا المصري ،داليا المرشدي ،أيسل نديم، نورا إيهاب، مريم مصطفي ".

ويفتتح فريق طائرة الزمالك "سيدات" مشواره بالبطولة الأفريقية، بمواجهة أسيك مموزا الإيفواري، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً.

الجدير بالذكر، أن فريق طائرة الزمالك "سيدات" حامل لقب نسخة العام، التي أقيمت في تونس، عقب فوزه علي نظيره الأنابيب الكيني بنتيجة 1/3.