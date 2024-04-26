الارشيف / اخبار الرياضه

اليوم ..سيدات طائرة الزمالك يواجهن أسيك ميموزا ببطولة إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.

إقرأ أيضًا..

ويتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على رأس المجموعة الثانية، بجانب فرق : "الكحول الإثيوبي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبلدية بجاية الجزائري".

ويسعى طائرة الزمالك "سيدات" إلى تحقيق الفوز، والدفاع عن اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوج به في العام الماضي على حساب الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة نايل بتونس.

والجدير بالذكر، أن البطولة الأفريقية تقام بمشاركة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا