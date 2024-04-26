كلية التربية الرياضية بالاسكندرية تستضيف تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لتدريبات المشروع القومى للموهوبة الحركيه بكليه التربيه الرياضيه بفلمنج

تحت رعاية الاستاذ الدكتور / اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي ضوء قرار سيادته رقم 334 لسنه 2021 بشأن تشكيل اللجنه العلمية حيث رشحت الادارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية واعضاء اللجنة العلمية - مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره/ صفاء الشريف وكيل الوزارة_مدير المديرية من محافظات تنفيذ المشروع القومى للموهبه الحركيه بهدفاعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيما للمنتخبات القومية للوصول لمننصات التتويج .

ويهدف المشروع الى توفير فرص اکبر لانتقاء المواهب الرياضية للالعاب الرياضية الأولمبية تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الاطفال للانشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننةواکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكرأمداد المشروعات القومية للموهبة بوزارةالشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا و تحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية

ولذلك تنفذ مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثله فى ( الإدارة العامه للرياضه ) فاعليات تدريبات المشروع القومى للموهبه الحركيه بعدد١١٠مشارك ومشاركه

منقسم كالاتى مواليد 2015 تم تقسيمهم الى 3 العاب وهم سلاح الشيش. چودو. العاب قوى

ودفعه جديد من مواليد ٢٠١٧ يتم تدريبهم على المهارات الاساسيه لكل الالعاب يوم الجمعه الموافق ٢٦ابريل٢٠٢٤

وذلك بملاعب كلية تربيه رياضيه بنات ومازالت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تعمل علي صقل مهارات العاملين بهافي كافة النواحي العلمية والحياتية.