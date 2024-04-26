صيد الدقى يحصد كأس المركز الثالث فى بطولة وسط الدلتا المفتوحة للبومزا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق التايكوندو بصيد الدقى كأس المركز الثالث في بطولة وسط الدلتا المفتوحة للبومزا والتى اختتمت اليوم بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بطنطا ، وقد أسفرت نتائج صيد الدقى عن الاتى:



مرحلة الكادت :

توج اللاعبين حسن بكر وسلمى عمر ومحمد بكر وعلى جودة بالمركز الأول والميداليات الذهبية



مرحلة الجنيور

فازت مريم ياسر بالمركز الأول والميدالية الذهبية



مرحلة سنيور (١)

حصد اللاعبان زياد احمد وسوزان توكل المركز الاول وميدالية ذهبية لكل منهما

مرحلة سنيور (٢)

توجت اللاعبتان شيماء شريف وشيرين تحتمس بالمركز الأول وميدالية ذهبية لكل منهما ، فيما حققت اللاعبتان سماء عبد العزيز وهبة هشام المركز الثاني وميدالية فضية لكل منهما



مرحلة الماسترز

توج توفيق عبد الله وفرح حسن وسندس عصام بالمركز الأول والميداليات الذهبية



مرحلة البارا بومزا

فازت اللاعبة فريدة بكر بالمركز الأول والميدالية الذهبية



الجهاز الفني والإداري

المدير الفنى محمود شلبى ، مدرب عام البومزا يحيى عبد الحميد ،مدربة البومزا مى الشريف ، مدير ادارى هشام محمد ، ادارى محمد شعبان ، اخصائى اصابات دكتور باسل محمد ودكتورة غادة كمال ، مدرب اللياقة دكتور احمد عبد العزيز ، مساعدين رمضان محمد واسماعيل احمد.