استراتيجية الدوري السعودي تصدم محمد صلاح

فجرت شبكة “سكاي سبورت”، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي.

وقالت الشبكة، أن استراتيجية الدوري السعودي الموسم المقبل تغيرت بشأن التعاقد مع اللاعبين، بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.

وسيكون اتجاة الدوري السعودي الممتاز، نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا ذو صيت عالمي، وأنه لن يتم النظر إلى اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة والذين اقتربوا من انتهاء مسيرتهم.

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وأوضحت شبكة “سكاي سبورت”، أنه على الفرعون المصري محمد صلاح، أن يحسم أمره من اللعب في الدوري السعودي؛ إذ أنه كلما طالت الفترة، قل احتمال لعبه في المملكة العربية السعودية.

ويتبقى في عقد محمد صلاح مع ليفربول موسم وحيد، حيث من المحتمل أن يلجأ الريدز إلى بيعه في الصيف في حال لم يجدد تعاقده، من أجل الاستفادة المالية منه.