تعليق طريف من الدوري الإنجليزي على صراع الأندية لحسم البريميرليج

علق الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أخر جولات المسابقة المحلية لموسم 2023-2024، بطريقة ظريفة.

وعلى طريقة مسلسل “العتاولة” الذي تمت إذاعته في موسم رمضان الماضي؛ ووضع حساب الدوري الإنجليزي، صورة أبطال المسلسل، بجانب كل من؛ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وأوديجارد قائد أرسنال، وفان دايك، مدافع ليفربول.

وعلق حساب الدروي الإنجليزي على الصورة قائلًا: “يلا بينا”.

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ويشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ثلاثة فرق وهم؛ أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول.

وكان ليفربول، تلقى هزيمة من إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

واكتسح مانشستر سيتي، مضيفه برايتون، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الأخر، حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي، بالفوز عليه بنتيجة 5-0.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- آرسنال، 77 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 76 (مباراة مؤجلة)

3- ليفربول، 74

4- أستون فيلا، 66

5- توتنهام، 60

6- مانشستر يونايتد، 53

7- نيوكاسل يونايتد، 50

8- وست هام، 48

9- تشيلسي، 47

10- بورنموث، 45

11- برايتون، 44