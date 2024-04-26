مازيمبي يستعين بـ “قاهر” منتخب مصر قبل مواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي مازيمبي الكونغولي، لمواجهة الاهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد المران الأخير لنادي مازيمبي، حضور المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الفرنسي سباستيان ديسابر، لمؤازرة الفريق ضد الاهلي

وكان لقاء الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي أقيم في الكونغو.

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ونقل سباستيان ديسابر، بعض النصائح للاعبي مازيمبي، من أجل تجاوز المارد الأحمر، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، كما قرر أيضا المدرب الفرنسي حضور المباراة اليوم من المدرجات.

وقاد ديسابر، منتخب الكونغو، للإطاحة بمنتخب مصر، من دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرسي، سبق له العمل في الدوري المصري الممتاز، حيث قاد فريقي بيراميدز والإسماعيلي.