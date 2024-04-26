جماهير الأهلي ترفض تعليق علي محمد على لقاء مازيمبي.. وشوبير يرد: "يحترم النادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت قنوات بي إن سبورتس، تعليق علي محمد علي، على مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وترفض بعض جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار علي محمد علي معلقا للمباراة، وكتب أحد المشجعين عبر موقع "إكس": "علي محمد علي معلق محترم و لكن حب الجماهير ليس غصبا، الناس تحب تسمع تعليق الشوالي و حفيظ دراجي، على الرغم من أنهم غير مصريين، لأنهم عندهم الحماس للفريق ويعطون الأهلي حقه في التعليق، أتمنى علي نفسه يعتذر عن التعليق على المباراة وهذا لا يقلل منه ولكن احتراما لرغبة الجماهير".

وعلق مشجع آخر: "علي محمد علي غير مرغوب فيه من كل أطياف الشارع الكروي المصري"، وأضاف آخر: " مع احترامنا للمعلق علي محمد علي، يجب على قنوات بي إن سبورتس، تخصيص معلق لا ينتمي لنفس بلد أحد الفرق المتنافسة، لا نحتاج معلق يطبل لفريقنا ولا يحقد علينا".

وعلى الجانب الآخر، دافع الإعلامي أحمد شوبير عن علي محمد علي، وكتب عبر حسابه على موقع "إكس": "أعرف علي محمد علي منذ زمن طويل، شخصية في منتهى الاحترام ومعلق محترم جدا ويحترم النادي الأهلي جدا وهذه شهادة لوجه الله وشكرا".

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