"21 لاعبا سجلوا".. مدير دريمز يعلن استعداده لركلات الترجيح في مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد عبد الكريم زيتو المدير الفني لدريمز الغاني، جاهزية الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الكريم زيتو في تصريحات نقلها موقع "غانا سوكر" الغاني: "تدربنا على ركلات الترجيح جيدا قبل مواجهة الزمالك، 24 لاعبا سددوا خلال التدريب، فيما لم يتمكن 3 لاعبين فقط من التسجيل، ونحن مستعدون إذ وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح".

وأضاف: "لكننا سنلعب من أجل حسم التأهل في الوقت الأصلي، أتمنى دعم المشجعين، بما في ذلك مشجعي كوتوكو وهارتس أوف أوك، في سعيهم لاستعادة مكانة غانا في كرة القدم الإفريقية".

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