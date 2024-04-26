موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالتوقيت الصيفي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف دريمز الغاني، نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، سلبيا مع دريمز الغاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، وأصبح الفارس الأبيض مطالبا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية لحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب بطل غانا.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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سيذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.