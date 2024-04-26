الامارات | "هالاند" المكسيكي يقترب من ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن امتلاك نادي ليفربول فرصة الفوز في سباق التعاقد مع اللاعب سانتياغو خيمينيز الملقب بـ"هالاند" المكسيكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "سبورت بايل" الإنجليزي، في تقرير له، أن إدارة نادي ليفربول مهتمة بالتعاقد مع المدير الفني الحالي لفريق "فينورد" الهولندي أرني سلوت، وذلك لخلافة الألماني يورغن كلوب، ما قد يفتح الباب أمام ليفربول للتعاقد مع خيمينيز لاعب فينورد.

ودخل ليفربول منذ صيف العام الماضي في سباق مع أندية أرسنال وتوتنهام وريال مدريد وميلان للظفر بخدمات خيمينيز. ونجح اللاعب المكسيكي هذا الموسم في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 5 في 29 مباراة.