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الصيد يحصد الكأس العام للناشئات ببطولة كأس مصر للسباحة القصيرة.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة والتى حقق خلالها فريق نادي الصيد نتائج رائعة فى منافست بطولة كأس مصر بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس أحمد الشاذلى عضو مجلس إدارة نادي الصيد والتى شهدت حصول أبطال نادي الصيد على 62 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية – 22 فضية - 17 برونزية ، كما حصل النادى على عدد 7 كؤوس في المراحل السنية التالية:
الكأس العام للناشئات (اول مرة في تاريخ النادي).


كاس المركز الأول
مرحلة 19 سنة بنات


كاس المركز الثاني 
مرحلة العمومي آنسات 
كاس المركز الثاني 
مرحلة 16 سنه بنات


كاس المركز الثالث 
مرحلة العمومي رجال ( أول مرة في تاريخ النادي )
كاس المركز الثالث 
مرحلة 17 سنه أولاد 
كاس المركز الثالث 
مرحلة 18 سنه اولاد


كاس احسن سباح
السباح / عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنه )
برصيد 5 ميداليات ( 4 دهب – 1 فضة )
السباحة / فريدة عمرو عبد المطلب ( مرحلة 19 سنه )
برصيد 4 ميداليات ( 3 دهب – 1 برونز )


كاس أحسن رقم
السباحة / لوجين عبد الله ( مرحلة العمومى ) 
في سباق 200م حرة بزمن 2:04.70 ورصيد 781 نقطة
السباح / عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنه )
في سباق 100م ظهر بزمن 56.39 ورصيد 809 نقطة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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