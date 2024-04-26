التشكيل الرسمي لمباراة التعاون وضمك في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرازيلي شاموسكا مدرب فريق التعاون والروماني كونترا مدرب فريق ضمك تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل التعاون أمام ضمك



حراسة المرمي: مايلسون.

خط الدفاع:الغامدي , السلولي , جيروتو , فقيهي.

خط الوسط: المهديوي , فلافيو,ادم , باحسين , الكويكبي.

خط الهجوم: بيدرو.

تشكيل ضمك أمام التعاون



حراسة المرمي:زغبة .

خط الدفاع:االزين , بدران , شافعي ,هاوساوي.

خط الوسط: منشي ,البيشي,تساتسيو ,نكودو ,انتوليتش

خط الهجوم: الجهنمي