الدوري السعودي.. الهلال ضد الفتح تعادل سلبي في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوطالاول بين فريق الهلال ونظيره الفتح بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا، على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال أمام الفتح كالتالي:"

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: لودي , علي البليهي, كوليبالي , سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز , ناصر , كنو , سلمان , ميشايل.

خط الهجوم: سافيتش.

ويدخل الزعيم مباراة اليوم وهو يتربع على عرش جدول ترتيب دوري روشن السعودي السعودي برصيد 77 نقطة، فيما يأتي فريق الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة .

وتسعي كتيبة البرتغالي جورجي خيسوس لتحقيق الفوز اليوم على الفتح من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين ومصالحة الجماهربعد تويع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بالهزيمة من العين بنتيجة 5-4 .

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي:

وانطلقت مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة ، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC.