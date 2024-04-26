جماهير الاهلي تتوافد على ستاد القاهرة قبل مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

تتوافد جماهير النادي الاهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الفريق الكروي الأول ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

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وحرصت جماهير القلعة الحمراء على التوافد إلى ستاد القاهرة الدولي من أجل دعم ومؤازرة فريقها.

قائمة الاهلي لمباراة مازيمبي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: كريم وليد (نيدفيد)- محمد مجدي (أفشة)- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»- أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

وكان لقاء الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي أقيم في الكونغو.