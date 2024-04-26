المنتخب السعودي الأولمبي يفشل في التأهل إلى أولمبياد باريس

فشل المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره أوزبكستان في إطار منافسات كأس آسيا.

وخسر منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره أوزبكستان، بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الجمعة.

وبهذه النتيجة فقد غادر منتخب السعودية الأولمبي بطولة كأس آسيا بشكل رسمي من دور ربع النهائي، على يد أوزبكستان.

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وخسر منتخب السعودية الأولمبي فرصته في التواجد خلال بطولة أولمبياد باريس النسخة القادمة، بشكل رسمي.

وشهدت المباراة التي أقيمت اليوم، طرد أيمن يحيى لاعب منتخب السعودية الأولمبي في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني أمام أوزبكستان.