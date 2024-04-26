سيدات الأهلي يفزن على ناصرية بجاية في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز فريق سيدات الأهلي على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وانتهى الشوط الأول بفوز المارد الأحمر 25-9، وواصل الأهلى التفوق في الشوط الثاني 25-10، واختتم سيدات الذهب المباراة بالفوز في الشوط الثالث 25-11.

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على صالة الأهلي في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

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