أحمد سليمان: مجلس إدارة الزمالك وفر كل شيء من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على الكرة بالنادي، أن الإدارة وفرت كل الإمكانيات التي يمكن للفريق الأول لكرة القدم، من أجل تخطي عقبة دريمز الغاني بالكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره دريمز يونايتد الغاني، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سليمان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لدينا ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تخطي بطل غانا، والصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "الفريق جاهز بشكل جيد لمواجهة بطل فريق دريمز في نصف نهائي البطولة، ومجلس الإدارة قام بتوفير كل شيء، من أجل دعم اللاعبين قبل هذه المواجهة المنتظرة".

وأعرب سليمان في نهاية تصريحاته، عن سعادته الشديدة بعودة اللاعبين المصابين، لصفوف الفريق قبل مباراة دريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية.

حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي".