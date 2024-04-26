دوري أبطال أوروبا: عودة غنابري لمواجهة ريال مدريد والشك يحول حول سانيه

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): قال مدرب بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخل الجمعة أن المهاجم سيرج غنابري "سيلعب وسيسجل" في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، لكن مشاركة جناحه الآخر لوروا سانيه محل شك.

وسجل غنابري هدفا في مرمى أرسنال الإنكليزي (2 2) في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في التاسع من نيسان (أبريل) الحالي قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

وقال توخل إنه سيعود الأسبوع المقبل لكنه لم يكشف ما إذا كان سيلعب أساسيا أم لا.

ومن غير المرجح أن يشارك سانيه، جناح مانشستر سيتي الانكليزي السابق، بسبب إصابة في عظمة العانة، حيث قال توخل إن بايرن بحاجة إلى "يتعامل مع إصابته يومًا بعد يوم".

كما يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريب.

ويفتقد بايرن بطل أوروبا ست مرات خدمات جناحه الفرنسي الآخر كينغسلي كومان ومواطنه المدافع ساشا بوي والسنغالي بونا سار.

ورفض توخل خلال حديثه قبل مباراة النادي المقررة السبت أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، التطرق إلى شائعات مفادها أن رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي ولايبزيغ السابق سيخلفه في الادارة الفنية للعملاق البافاري في الصيف.

ومن المقرر أن يرحل توخل في نهاية الموسم، لكنه قال إنه لا يعير أي اهتمام بشأن بديله ويركز على كرة القدم.