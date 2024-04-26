تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السنغالي لامين ندياي ، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي ، تشكيل فريقه لخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل مازيمبي مع الأهلي يوم السبت الماضي بالكونغو الديمقراطية في مباراة الذهاب.

وضمت تشكيلة مازيمبي كلاً من:

حراسة المرمى: أليو فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا – جونسون آتيبا – أوسكار كوبيه - إرنست ليزولو.

خط الوسط: سوزي زيمانجا – جلودي ليكونزا – ماجلاوير نتامبوي – بواز نجالمومي.

خط الهجوم: فيليبي كوينزمبي – جويل بيا.