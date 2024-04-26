الهلال السعودي يفوز على الفتح بثلاثية في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفتح 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.



وتقدم الفتح عن طريق لوكاس زيلاريان في الدقيقة 57، وبعده بدقيقة واحدة نجح الهلال في تعديل النتيجة عن طريق ميشال ديلجادو.

وفي الدقيقة 74 سجل روبن نيفيز الهدف الثاني للهلال، فيما أضاف علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال، الذي خرج من الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السادس.