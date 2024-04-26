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أحمد حجازي أساسيًا بتشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الشهير بالجوهرة المشعة. ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

التشكيل الرسمي لـ اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: فواز الصقور - سعد موسى - أحمد حجازي - حسن كادش.
خط الوسط: رومارينهو - فرحة الشهراني -  مد الله العليان.
خط الهجوم: صالح العمري - فيليبي جوتا - طلال حاجي.


يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 35 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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