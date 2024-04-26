أحمد حجازي أساسيًا بتشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 35 نقطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة. ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

محمد يوسف

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