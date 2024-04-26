تعرف على سبب توقف مباراة صن داونز والترجي وقرار الحكم

ياسر رشاد - القاهرة - طالب حكم الساحة لمباراة صن داونز والترجي من لاعبي الفريقين دخول غرفة الملابس في ظل استمرار هطول الأمطار نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكان لقاء الذهاب بتونس قد انتهى بفوز الترجي بهدف دون مقابل على ملعبه رادس.

تشكيل الترجي التونسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز

تشكيل صن داونز الجنوب أفريقي كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: موداو – كيكانا – كويتزي – مفالا

الوسط: لونجا – إليندي – أوباس

الهجوم: ماسيكو – شالويلي– لوكاس ريبيرو



ويمتلك الترجي التونسي أفضلية بفوزه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل على ملعبه رادس، ويتطلع فريق الدم والذهب لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال.

وينتظر الفائز من موقعة الترجي وصن داونز، المتأهل من مباراة الأهلي ومازيمبي في نهائي المسابقة للفوز بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الترجي إلي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز للتأهل لنهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.