وزير الرياضة يطمئن علي بعثة الزمالك بعد وصولها إلي غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أطمئن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي بعثة نادي الزمالك بعد وصولها إلى غانا، وذلك خلال اتصال هاتفي بالكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي ورئيس البعثة؛ استعدادًا لملاقاة فريق دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي السفير أيمن يوسف سفير مصر في غانا؛ وذلك لتسييره كافة الإجراءات اللازمة لبعثة نادي الزمالك فور وصولها إلي غانا وكذلك وزير الرياضة الغانى الذى وجه بتيسير كافة متطلبات بعثة نادي الزمالك خلال تواجدها بغانا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الأبطال و الكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.