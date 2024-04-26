المقاولون يهزم الاسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2009 على فريق نادي الاسماعيلي في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1 - 1 ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب 2009:

يقود المقاولون لمواليد 2009 المدير الفني الكابتن مجدي درويش ويعاونه مدرب الفريق الكابتن محمد محسن ومدرب حراس المرمى الكابتن بلال ثابت والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أسلام محمود أخصائي اصابات الملاعب.