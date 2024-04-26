آسيا تجدد الثقة بالبدر رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية

ياسر رشاد - القاهرة - جددت قارة آسيا ثقتها في الشيخ خالد البدر الصباح رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية لدورة ثانية وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشهدت الجمعية العمومية الآسيوية إجماعا من قبل جميع الحضور على ضرورة أن يظل الشيخ خالد البدر الصباح رئيساً للاتحاد لما قدمه من جهود كبيرة وعمل متواصل كان له بالغ الأثر في النهوض بالألعاب المائية والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال الفترة الماضية.

من جهته رفع الشيخ خالد البدر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي بفوز الكويت بهذا المنصب معرباً عن سعادته بهذه الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية والتي تعد تكليفا قبل أن تكون تشريفا مؤكدا أن إعادة تزكيته لهذا المنصب يؤكد على المكانة الكبيرة لدولة الكويت على خارطة الرياضة الآسيوية وأن أبناء الكويت في جميع المجالات لديهم القدرة على تقديم النموذج المشرف لوطنهم من خلال العمل المخلص والجاد وهو ما نسعى إليه دائما .

وتوجه البدر بالشكر والتقدير لجميع من منحه هذه الثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية مضيفاً أنه سيعمل جاهدا ليكون عند حسن ظن الجميع وتقديم كل ما من شأنه النهوض بالألعاب المائية والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال المرحلة المقبلة.