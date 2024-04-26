فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 35، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق النقاط في لعبة فانتازي وFantasy Challenge.

ويخوض لاعبو توتنهام وتشيلسي Double Gameweek 35، عندما يواجه البلوز أستون فيلا قبل أن يلاقي هوتسبير، بينما يلعب توتنهام ضد تشيلسي وأرسنال.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 6.8 مليون جنيه إسترليني

يعد مهاجم تشيلسي اختيارا جيدا في كل من فانتازي الدوري الإنجليزي وFantasy Challenge.

والبلوز وتوتنهام هما الفريقان الوحيدان اللذان يلعبان مرتين في DGW35، وفي الوقت نفسه، في فانتازي تشالينج، سيحصل جميع لاعبي تشيلسي وتوتنهام، بالإضافة إلى لاعبي أرسنال وكريستال بالاس وفولهام، على نقاط مضاعفة.

ويقترب جاكسون من DGW35 للبلوز ضد أستون فيلا وتوتنهام بعد تسجيله ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة و 41 نقطة في آخر ثماني مباريات.

برينان جونسون (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن جناح هوتسبير حصل على مكان أساسي في تشكيل توتنهام مؤخرا، حيث شارك أساسيا في خمس من آخر ست مباريات في الدوري.

واستغل جونسون فرصته، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين ليحقق 30 نقطة خلال تلك الفترة، وفي المركز الثاني بعد 37 نقطة لسون هيونج مين بين زملائه في الفريق.

فابيان شار (نيوكاسل) 5.7 مليون جنيه إسترليني

يعد قلب دفاع نيوكاسل يونايتد هو المدافع الأكثر شراء في الجولة 35 قبل سلسلة مباريات جيدة.

وقام أكثر من 125 ألف مدرب بشراء شار، الذي سيواجه الناديين الأخيرين في الدوري شيفيلد يونايتد وبيرنلي، قبل DGW37 ضد برايتون ومانشستر يونايتد.

وحقق السويسري نجاحا كبيرا على طرفي الملعب هذا الموسم، حيث جمع بين أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة مع تسع شباك نظيفة.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

مثل نيوكاسل، لدى مانشستر يونايتد أيضا مواجهتان في الجولة 37، ضد أرسنال والمكابيس.

ويواجه صانع الألعاب فرنانديز بيرنلي في الأسبوع المقبل، ثم كريستال بالاس في الجولة 36 على خلفية 72 نقطة في آخر ثماني مباريات له.

وسجل سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

تمنح المواجهة على أرضه مع لوتون تاون نجم ولفرهامبتون فرصة العودة إلى قائمة أفضل لاعبي فانتازي، بعد العودة من الإصابة.

وتعافى هوانج مؤخرا من الإصابة ليشارك أساسيا في مباراتي فريقه في الجولة 34 من الأسبوع المزدوج (DGW34)، وعلى الرغم من أنه فشل في التسجيل أو الصناعة، إلا أن عروضه في مولينوكس هذا الموسم بدت مشجعة.

وفي المباريات التي خاضها على أرضه، فإن الأهداف الستة التي سجلها اللاعب الكوري الجنوبي، و18 تسديدة داخل منطقة الجزاء، وخمس فرص خطيرة، كلها أرقام رائدة للفريق.

وفي هذه الأثناء، يسافر لوتون إلى ولفرهامبتون بعد خسارتين متتاليتين بنتيجة 5-1.

وبعيدا عن أرضهم هذا الموسم، تلقى فريق الهاتيرز عدد من الأهداف والتسديدات داخل منطقة الجزاء والفرص الخطيرة أكثر من أي فريق آخر.