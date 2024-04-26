فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنطلق الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا، السبت، لذا يسعى لاعبو فانتازي لاختيار التشكيل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة، ولمساعدتكم نستعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة.

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 35، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق الشباك النظيفة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 35، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق النقاط في لعبة فانتازي وFantasy Challenge..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 35 من الدوري الإنجليزي

رشح موقع "ALLABOUTFPL" المتخصص في فانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 35، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق شباك نظيفة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تفعيله الـ "Wildcard".. خبير الفانتازي يكشف تشكيله للجولة 35 من الدوري الإنجليزي

أعلن خبير فانتازي الدوري الإنجليزي، لي بونفيلد، عن تشكيله للجولة 35 بعد تفعيل خاصية "Wildcard"..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا