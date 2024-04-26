"عودة عاشور وتواجد كهربا".. دكة بدلاء الأهلي أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: كوكا، السولية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، عبد القادر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في المباراة كل من:

" مصطفى مخلوف ومحمود متولى ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدى ‏أفشة وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست".

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب، والتي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو.