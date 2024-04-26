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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 مازيمبي.. إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

بدأت مباراة الأهلي ومازيمبي التي أقيمت ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودخل النادي الأهلي مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كوكا - السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - عبد القادر.

مرور 6 دقائق والأهلي يسيطر على مجريات المباراة

مدافع مازيمبي يمنع هدف محقق للأهلي في الدقيقة 10

تسديدة قوية من عمرو السولية لكن يتصدى لها دفاع مازيمبي في الدقيقة 11

دفاعات الفريق الكونغولي تتصدى لتسديدة بيرسي تاو في الدقيقة 18

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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