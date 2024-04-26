ضغط أهلاوي متواصل على مازيمبي في نصف نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضغط على دفاعات مازيمبي من بداية المباراة من أجل تسجيل أول أهداف المباراة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر الأهلي عدة فرص تهديفية محققة من بداية المباراة وحتى انتصاف الشوط الأول من المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – وسام أبو علي.