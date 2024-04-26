علي جاسم يقود العراق لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب العراق فوزا صعبا على نظيره الفيتنامي بهدف ، مساء اليوم الجمعة على استاد الجنوب في العاصمة القطرية، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وسجل علي جاسم هدف العراق من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة اليابان يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وكان منتخب العراق قد تأهل من دور المجموعات كمتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وخلفه المنتخب السعودي في الوصافة بنفس عدد النقاط.

وكان منتخب السعودية قد خسر أمام أوزباكستان بهدفين دون رد في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.