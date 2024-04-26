لاعب الزمالك..فريق دريمز الغاني مميز ولدينا ثقة في التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

وأضاف أحمد حمدي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الأنشطة الإعلامية التابعة للاتحاد الأفريقي للمباراة أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة دريمز، وأكد على ثقته في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة ببطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

واختتم اللاعب قائلاً: "فريق دريمز جيد ومنظم ولكننا أهدرنا عدة فرص في مباراة الذهاب، ولدينا ثقة في تقديم مباراة مميزة وتخطى المنافس في مباراة العودة".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.