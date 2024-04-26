التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين صن داونز والترجي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة صن داونز والترجي التونسي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.

جاءت سيطرة كبيرة على مجريات المباراة من قبل لاعبي صن داونز، لكن دون خطورة على مرمى الفريق التونسي.

وشهد منتصف الشوط الأول توقف المباراة ودخول اللاعبين والحكام لغرفة الملابس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على ملعب المباراة، لكن تم استئناف المباراة بعد تحسن حالة الطقس.

وكان الترجي قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز

بينما بدأ صن داونز المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: موداو - كيكانا – كويتزي – مفالا

الوسط: لونجا – إليندي – أوباس

الهجوم: ماسيكو – شالويلي– لوكاس ريبيرو