إبراهيما نداي..جميع لاعبى الزمالك جاهزون لتحقيق هدف التأهل لنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - شدد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن اللاعبين هدفهم الفوز والتأهل أمام دريمز الغاني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

وقال إبراهيما نداي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الأنشطة الإعلامية التابعة للاتحاد الأفريقي إن مباراة الذهاب لم تكن سهلة على الاطلاق، وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص في اللقاء الأول.

وأضاف اللاعب قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للمباراة النهائية، ونسعى للفوز لأن الجماهير تنتظر عودتنا ببطاقة التأهل إلى النهائي ولن نخذلهم".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.