"بتواجد صلاح".. الإعلان عن فريق الموسم في الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن فريق الموسم بالدوري الإنجليزي في النسخة الحالية 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن فريق الموسم بالدوري الإنجليزي خلال النسخة الحالية، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وقام الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، بنشر التشكيل الأمثل في "البريميرليج" بالموسم الحالي، بالتنسيق مع شركة "FC24"، التي تعد الراعي للبطولة.

وشهد تشكيل الموسم بخلاف محمد صلاح تواجد أربعة لاعبين من الريدز، وهم "لويس دياز، أليسون بيكر، فان دايك، بالإضافة إلى أليكس ماك أليستر".

وخاض صلاح 28 مباراة رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.