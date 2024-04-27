الأهلي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي رقمًا قياسيًّا إفريقيًّا بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023.

وبهذا الرقم يعادل الأهلي رقم ريال مدريد الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا خمس مرات متتالية مواسم 1955-1956، و1956-1957، و1957-1958، و1958-1959، و1959-1960.

وسبق للأهلي أن وصل للنهائي أربع مرات متتالية أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، وهو نفس ما حققه ناديا مازيمبي الكونغولي باسمه القديم «الإنجلبير» أعوام 1967، و1968، و1969، و1970، وهافيا كوناكري الغيني أعوام 1975، و1976، و1977، و1978، وبهذا يفك الأهلي الاشتباك مع مازيمبي وهافيا كوناكري ويغرد منفردًا.