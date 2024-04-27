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ريال مدريد يفوز على سوسيداد بهدف أردا غولر

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق على نظيره ريال سوسيداد بهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الاسباني.

سجل أردا غولر هدف ريال مدريد في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 84 نقطة ويوسع الفارق مع إلى 14 نقطة كاملة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 51 نقطة. 

تشكيل ريال مدريد..

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، فيران جراسيا.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، سيبايوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، خوسيلو، أردا جولر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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