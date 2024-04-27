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الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - عزز الأهلي رقمه القياسي في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالوصول للنهائي للمرة الـ17 في تاريخه، بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وبفارق كبير عن أقرب منافسه الترجي التونسي، الذي ضرب موعداً مع الأهلي ووصل لنهائي البطولة بعد تغلبه على صن داونز 2-صفر بمجموع المباراتين.

ووصل الترجي للنهائي للمرة الـ9 في تاريخه، يليه الزمالك المصري 8 مرات، وكوتوكو الغاني ومازيمبي الكونغولي 7 مرات، والوداد المغربي 6 مرات، وهافيا كوناكري 5 مرات.

وبهذا يعادل الأهلي الرقم القياسي العالمي لريال مدريد الإسباني، الذي وصل لنهائي 17 مرة في تاريخ البطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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