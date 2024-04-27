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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الممتاز لهذا الموسم.


ويبحث الريدز عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، في المباراة التي يتوقعها جمهور الفريقين أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

موعد مباراة وست هام وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة وست هام وليفربول في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ملعب لندن الأولمبي.

بينما ستُنقل مباراة وست هام أمام ليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عدة مواسم ماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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