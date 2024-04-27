أرقام تاريخية لـ الاهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

دون الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، العديد من الأرقام التاريخية بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 17 والخامسة على التوالي.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي قي نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم الأخير تأهله على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وسجل محمد عبد المنعم، الهدف الأول في المباراة لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 68 بضربة رأسية رائعة استقبلها من ركنية نفذها علي معلول.

اقرأ أيضًا.. إحصائيات مثيرة لـ الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني لصالح القلعة الحمراء في الدقيقة 83، بعد كرة عرضية من التونسي علي معلول، أنهاها الفلسطيني بطريقة رائعة.

واختتم أكرم توفيق أهداف اللقاء بهدف ثالث لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 90+12، بعدما استقبل تمريرة رائعة من إمام عاشور.

أرقام من تأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

1- بات المارد الأحمر، ثاني فريق في العالم يتأهل إلى بطولة قارية للأندية خمس مرات متتالية، بعد ريال مدريد (في الفترة من 1956 إلى 1960).

2- عزز الاهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية وصولًا للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة 17 في تاريخه.

3- نجح الاهلي في معادلة رقم الترجي التونسي، كـ صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، بـ 20 مباراة متتالية.

4- وتخطى مارسيل كولر، رقم مانويل جوزيه، بحفاظه على سجله خاليًا من الهزائم في دوري أبطال أفريقيا في 20 مباراة بفارق مواجهة عن المدرب البرتغالي (19).

5- أصبح مصطفى شوبير، أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في عدد الدقائق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.