راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث اليونايتد عن تحقيق الفوز على بيرنلي، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ماجواير، كاسيميرو، فان بيساكا.

وسط الملعب: كوبي ماينو، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد – راسموس هويلاند، أنتوني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في تمام الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

بينما سيتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.