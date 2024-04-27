تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية مع نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي .

يخوض فريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا مباراة اليوم تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورنموث في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يستقر فريق تشيلسي في المركز التاسع بعد هزيمته من أرسنال بخماسية نظيفة.

تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمير، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي

ويتواجد أستون فيلا المركز الرابع برصيد 66 نقطة، بينما تشيلسي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

ويدرك أستون فيلا أن الهزيمة أمام تشيلسي، قد تكلفه فقدان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لاسيما إذا نجح توتنهام في الفوز بمباراتيه المؤجلتين.